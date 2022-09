Les iPhone 14 (Pro) sont aujourd’hui disponibles à l’achat et il y a déjà eu les premiers démontages, permettant de connaître quelques informations non partagées publiquement par Apple. Il est notamment question de la RAM LPDDR5 et du modem Snapdragon X65 pour les iPhone 14 Pro.

Les rumeurs avaient déjà fait savoir que les iPhone 14 Pro auraient toujours 6 Go de RAM comme les iPhone 13 Pro de l’an dernier, mais les nouveaux modèles étaient annoncés pour passer sur de la RAM LPDDR5 au lieu de LPDDR4. La RAM LPDDR5 a l’avantage d’être plus rapide, ce qui est un bon point pour les utilisateurs. Le démontage du jour confirme cette information.

Pour leur part, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus devraient avoir de la RAM LPDDR4. Mais il y a du progrès par rapport à l’année dernière puisque l’on retrouve là aussi 6 Go de RAM, là où l’iPhone 13 avait 4 Go de RAM.

Le démontage révèle par ailleurs que les iPhone 14 Pro embarquent le modem Snapdragon X65 de Qualcomm. C’est cette puce qui permet de se connecter aux antennes des opérateurs et donc d’avoir du réseau pour les appels, messages et Internet.

Qualcomm a annoncé son modem Snapdragon X65 en février 2021 avec des améliorations sur la consommation d’énergie, ce qui permet d’améliorer l’autonomie lors de l’utilisation de la 5G. De plus, il s’agit de la première puce réseau à supporter la 5G avec un débit théorique de 10 Gb/s sur les smartphones. En mai 2021, Qualcomm a mis à jour son Snapdragon X65 avec une prise en charge plus large de la 5G millimétrique.

Qu’en est-il du modem des iPhone 14 et iPhone 14 Plus ? Il n’y a pas encore un démontage pour le moment, mais il est possible que ce soit la même puce. C’était en tout cas le scénario les années précédentes.