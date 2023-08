Apple dévoilera sa nouvelle gamme d’iPhone 15 dans une variété de nouvelles couleurs lors d’un événement spécial qui devrait avoir lieu le 12 septembre. Voici les coloris attendus pour les quatre versions du nouveau smartphone (via MacRumors).

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Les lancements récents des séries d’iPhone ont généralement comporté cinq choix de couleurs, une sixième couleur étant introduite au printemps pour raviver les ventes lors de la phase intermédiaire du cycle de vie du produit. Des indications fiables laissent penser qu’Apple maintiendra cette stratégie pour ses nouveaux modèles iPhone 15 de 6,1 pouces et iPhone 15 Plus de 6,7 pouces. La source de cette information ? Des images en fuite qui montrent des câbles de charge colorés assortis à chaque appareil.

À noter que les générations précédentes d’iPhone étaient systématiquement livrées avec un câble Lightning blanc, indépendamment de la couleur de l’appareil. Cette année marque une rupture : tous les modèles de la série iPhone 15 adopteront le standard de port USB-C. En conséquence, Apple semble avoir opté pour des câbles assortis aux couleurs des appareils, peut-être pour marquer ce changement significatif.

Selon les photos en fuite, les couleurs attendues pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seraient les suivantes, bien qu’il faille noter qu’Apple pourrait utiliser des dénominations officielles différentes pour ces couleurs :

Minuit/Noir

Clair de Lune/Blanc

Jaune

Bleu

Orange/Corail Rose

Un point d’interrogation demeure actuellement sur la couleur orange/corail. Le câble orange ci-dessus semble vaguement rose sur des photos antérieures, suggérant qu’il pourrait s’agir davantage d’une nuance de corail.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Traditionnellement, Apple opte pour une palette de quatre couleurs aux nuances plus sobres pour sa gamme iPhone Pro. Cependant, cette année est marquée par des changements significatifs dans la conception.

En effet, les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, respectivement de 6,1 et 6,7 pouces, sont attendus avec un cadre en titane, plus léger que l’acier inoxydable utilisé jusqu’à présent. Ce changement de matériau n’est pas simplement esthétique ; il devrait également influencer la palette de couleurs disponibles. Apple a ainsi prévu de dévoiler une série de teintes inédites pour mettre en exergue cette évolution matérielle.

Au lieu du traditionnel violet, Apple serait en train de mettre au point une nouvelle nuance de bleu foncé pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cette couleur serait assez proche du bleu qui avait été utilisé pour l’iPhone 12 Pro, mais avec une touche de gris supplémentaire pour une profondeur accrue.

Par ailleurs, les rumeurs évoquent d’autres couleurs potentielles, notamment un gris argenté plus clair, un noir spatial et une couleur titane naturelle. En raison de la transition du cadre en acier inoxydable vers un cadre en titane, il est peu probable qu’une option en or soit disponible cette année, en dépit de sa popularité dans certains marchés asiatiques. Pour résumer, les gammes de couleurs attendues seraient les suivantes :

Les couleurs prévues sont donc les suivantes :

Bleu Foncé

Gris-Argent

Noir Spatial

Titane

Date d’Annonce de la Série iPhone 15

Comme mentionné en introduction, Apple est prévu de lever le voile sur sa nouvelle série d’iPhone 15 le mardi 12 septembre, bien que la confirmation officielle soit toujours en attente.

Conformément aux pratiques des années antérieures, il est fort probable que la firme de Cupertino annonce officiellement la date par le biais d’invitations médiatiques. Ces dernières devraient être distribuées entre le 29 août et le 5 septembre, selon les tendances observées lors des événements précédents.