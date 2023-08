Nous ne sommes plus qu’à un mois de la keynote d’annonce de l’iPhone 15, il n’est donc pas surprenant que la société travaille sur de nouveaux téléphones à ce stade. Cependant, plusieurs modèles d’iPhone non encore sortis ont été trouvés dans le code bêta de tvOS 17, et ils pourraient nous donner une idée de ce à quoi s’attendre pour les nouveaux iPhone.



crédits : Apple Hub

Selon Aaron, quatre modèles d’iPhone non commercialisés ont été ajoutés au code bêta 1 de tvOS 17. Ces modèles sont restés inaperçus dans les codes jusqu’à la bêta 4 de tvOS 17, mais ont maintenant été retirés dans la bêta 5. Les identifiants des modèles sont : iPhone15,4 , iPhone15,5 , iPhone16,1 et iPhone16,2.

Même si la logique derrière ces identifiants n’est pas toujours évidente, ils semblent être classés selon la famille de puces qu’ils utilisent. Ainsi, des modèles comme l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone SE de 3e génération portent la dénomination « iPhone14,x ». En revanche, l’iPhone 14 Pro est désigné sous « iPhone15,x » du fait de sa puce A16 Bionic.

En suivant cette logique, on pourrait déduire que les modèles iPhone15,4 et iPhone15,5 correspondent à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus, alors que l’iPhone16,1 et l’iPhone16,2 seraient l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Les rumeurs indiquent que l’iPhone 15 et 15 Plus embarqueront la puce A16 Bionic, identique à celle de l’iPhone 14 Pro actuel, d’où leur classification dans la série « iPhone15,x ».

Les nouveaux identifiants iPhone16,1 et iPhone16,2 laissent supposer des iPhones alimentés par une nouvelle puce encore non sortie, probablement la puce A17 basée sur une gravure en 3 nanomètres.

D’autres iPhone non répertoriés

Selon Aaron, deux modèles d’iPhone non dévoilés figurent dans le code bêta de tvOS 17. Portant les identifiants iPhone14,1 et iPhone14,9, ces iPhone non dévoilés utilisent les puces A15 Bionic. Leur nature exacte est incertaine.

Il est possible qu’il s’agisse de nouveaux iPhone, mais des traces d’identifiants de modèles antérieurs sont souvent découvertes dans le code iOS, sans qu’il soient finalement commercialisés. Concernant ces identifiants, diverses hypothèses ont été avancées..

Michael Burkhardt pense qu’Apple pourrait relancer l’iPhone SE de 3ème génération et peut-être l’iPhone 13 mini, mais avec un port USB-C remplaçant le port Lightning, sachant que la série iPhone 15 serait entièrement dotée d’USB-C. Toutefois, cette idée serait étonnante, à moins qu’Apple ne décide aussi d’équiper l’iPhone 14 d’USB-C, étant donné que ces modèles resteront probablement sur le marché pendant encore un an au moins.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur un nouvel iPhone SE avec un écran OLED plus grand pour 2025, il semble donc plus plausible qu’Apple attende pour intégrer l’USB-C dans ce nouveau modèle.