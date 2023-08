Autant les iPhone 15 et 15 Plus devraient se contenter d’un câble USB-C avec les débits de l’USB 2.0, autant les modèles Pro devraient avoir le droit au Thunderbolt avec une bien meilleure vitesse. Aujourd’hui, Majin Bu partage des photos qui dévoilent le supposé câble pour les iPhone 15 Pro.

Le câble est annoncé pour supporter l’USB 3.2 et 4.0 Gen 2, assurant un débit de 20 Gb/s. En comparaison, les iPhone 15 devraient se contenter de 480 Mb/s. Dans le cas des modèles Pro, le câble fournirait jusqu’à 150 W et supporterait la connexion à un écran 4K à 60 Hz.

Un élément qui saute aux yeux est le côté massif de l’accessoire. Il est toutefois possible que les images montrent un prototype et que le produit final soit beaucoup moins imposant. Aussi, le câble est annoncé pour seulement faire 70 cm. En comparaison, le câble Lightning fourni dans la boîte mesure 1 mètre et le câble USB-C des iPhone 15/15 Plus ferait environ 1,50 mètre.

Looks Apple has actually tested a Thunderbolt cable for the iPhone 15 Pro and it will probably be released exclusively for the Pro models.

Here is some details

USB4 Data Cable Engineering Cable

Length 70 cm

Protocol USB 4 gen 2

Rate 20g

Support 4k 60hz

Power 150w pic.twitter.com/gC9bfF5UC0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 24, 2023