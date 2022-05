C’est fini, Apple n’est plus l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde. Le fabricant a été dépassé par la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco.

Saudi Aramco repasse devant Apple

Hier soir, à la fermeture des marchés, l’action d’Apple a reculé 5,18% et la capitalisation boursière s’établit à 2 370 milliards de dollars. En comparaison, l’action de Saudi Aramco a reculé de 0,98% et sa capitalisation boursière est à 2 430 milliards de dollars. La compagnie pétrolière passe par conséquent devant Apple.

Les actions et les prix de l’énergie ont augmenté, alors que les investisseurs vendent des actions de plusieurs secteurs, dont la technologie, par crainte d’une détérioration de l’environnement économique. Apple a chuté de près de 20% depuis son sommet de 182,94 dollars atteint le 4 janvier. En comparaison, l’action de Saudi Aramco a augmenté jusqu’à présent de plus de 27% en 2022. En mars, le géant pétrolier a annoncé que son bénéfice annuel de l’année dernière avait plus que doublé en raison de la flambée des prix du pétrole.

Il faut savoir que Saudi Aramco était déjà à la première place auparavant. Mais Apple a vu sa capitalisation boursière être plus importante en juillet 2020, ce qui lui a permis d’être premier. Mais l’histoire s’inverse aujourd’hui.