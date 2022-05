A l’instar de Samsung, Google aime bien se moquer d’Apple lors de ses traditionnelles conférences Google I/O. Ainsi l’an dernier, la firme de Mountain View avait diffusé une publicité sur son Pixel 5a qui se gaussait allègrement de Jony Ive (qui n’était plus chez Apple pourtant !) et de son soucis obsessionnel de réduire la finesse et le nombre de ports.

Et voilà qu’hier, Google a dévoilé le Pixel 6a, son Pixel d’entrée de gamme, et ce dernier… n’a plus de port jack ! Comme on peut s’en douter, Google s’est senti un suffisamment « morveux » pour ne même pas mentionner la disparition du port jack qui était tellement problématique sur les iPhone en 2021. Même les visuels du mobile font l’impasse sur la tranche de l’appareil, histoire que l’on ne se rappelle pas trop vite que Google faisait de ce même port jack sont motif principal de galéjade à l’encontre de l’iPhone.

« C’est de bonne guerre » diront certains, mais alors il faut reconnaitre qu’il est aussi de « bonne guerre » de faire remarquer ce violent retour de Karma.