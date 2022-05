La révolte récente des des ouvriers d’une usine de Quanta, ainsi que les mesures drastiques de confinement en Chine ont un impact délétère sur le volume de production de MacBook, et si l’on en croit DigiTimes, le retour à la normale n’est pas attendu avant de longues semaines.

L’usine de Quanta située à Shanghai tournerait actuellement entre 10 et 20% de ses capacités (les directeurs de l’usine annonçaient 30% il y a quelques jours), si bien que les délais de livraison pour les MacBook Pro sont passés rapidement de 3 à 5 semaines.

Certaines configurations ne sont même plus disponibles et ne seraient de retour en commandes qu’à la fin du mois de juin voire au début du mois de juillet ! Certains clients notent même des retards des délais de livraison de plusieurs mois (par exemple, achat d’un MacBook Pro en avril et date de livraison en juillet). Pour autant, si l’on en croit cette fois le Financial Times, Apple pourrait s’appuyer sur Foxconn afin d’augmenter les capacités de production de ses MacBook Pro…