Le second semestre de 2022 va marquer l’arrivée d’une nouvelle Apple TV qui aura l’avantage d’être moins chère que le modèle existant, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien renseigné au sujet d’Apple.

Une Apple TV moins chère dans quelques mois

Selon Kuo, la nouvelle Apple TV aura une structure de coûts améliorée, ce qui devrait aider à baisser le prix et ainsi mieux rivaliser avec la concurrence. Actuellement, l’Apple TV 4K coûte 199 euros dans sa version avec 32 Go d’espace de stockage et 219 euros pour le modèle avec 64 Go d’espace de stockage.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 13, 2022

Il est vrai que le produit peut être considéré comme couteux si l’on compare avec la concurrence, comme l’Amazon Fire Stick TV, le Chromecast ou tous les autres boitiers multimédias sous Android TV. La plupart des clés HDMI ont un prix inférieur à 50 euros et proposent finalement une expérience assez similaire à celle de l’Apple TV. Certes, le produit d’Apple peut avoir des avantages, mais est-ce que cela vaut quatre fois le tarif de la concurrence ?

L’actuelle Apple TV 4K a vu le jour en avril 2021. Elle embarque la puce A12 (la même que l’on retrouve dans les iPhone XS et XR), un port HDMI 2.1 et le Wi-Fi 6. Il y a également eu une nouvelle télécommande. Il est possible que le nouveau modèle pour le second semestre soit en complément et ne vienne pas remplacer le produit datant de l’année dernière.