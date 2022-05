La chambre de l’état de Ohio (USA) devra bientôt rendre son avis sur un projet de loi (HB672) relatif aux nouveaux délits qui s’appuient sur l’usage d’AirTag. Peu cher et efficace, l’AirTag est en effet de plus en plus souvent utilisé par des malandrins désireux de voler des voitures – l’AirTag localise le véhicule jusqu’au domicile où il est plus facilement volé qu’en pleine rue – ou de suivre et/ou récupérer l’adresse de jeunes femmes (bien sûr sans leur consentement).

Le projet de loi bipartite déposé par la démocrate Emilia Strong Sykes et le républicain Tom Patton s’attaque au harcèlement ou au « suivi » d’individus à l’aide d’un AirTag. L’« AirTag stalking » pourrait donc devenir un délit spécifique, délit relatif au fait « d’installer sciemment un dispositif ou une application de suivi sur une autre personne sans le consentement de l’autre personne. » L’intitulé du projet de loi ne vise donc pas directement et uniquement l’AirTag, mais c’est bien l’accumulation de faits divers impliquant des AirTag qui a poussé les représentants politiques à légiférer.

Pour rappel, au mois de janvier de cette année, la chambre des représentants de Pennsylvanie déposait un projet de loi similaire…