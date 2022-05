Apple propose aujourd’hui la mise à jour 15.5 pour le Studio Display afin d’améliorer la qualité de la webcam. Il y a eu quelques bêtas ces dernières semaines et nous avons aujourd’hui le droit à la version stable.

Pour télécharger la mise à jour, assurez-vous que votre Studio Display est connecté à votre Mac puis rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logicielle. Si besoin, mettez d’abord à jour votre Mac vers macOS 12.4.

Les problèmes avec la qualité de la webcam ont été remarqués dès le mois de mars, quand les premiers tests du Studio Display ont été publiés. Tous ont été d’accord sur le fait que la qualité n’était pas bonne, surtout que l’écran débute à 1 749 euros. Apple avait alors reconnu un problème et avait promis une mise à jour corrective.

Il a fallu attendre plus d’un mois pour avoir le droit à la première bêta. Et donc voilà aujourd’hui la version stable du firmware 15.5 pour le Studio Display. Les tests pendant la phase de bêta ont montré qu’il y a effectivement une amélioration de la qualité, mais ce n’est pas glorieux pour autant. À voir si Apple pourra encore faire des améliorations avec de futures mises à jour logicielles.

Comparing the new beta Studio Display firmware (1st pic) with the beta from last week (2nd pic), picture quality does seem to be still improving – I’m less red and there’s more contrast.

(Cropped still frames from videos recorded in QuickTime Player, before and after patch) pic.twitter.com/Fg6gOEdb3k

— James Thomson (@jamesthomson) May 3, 2022