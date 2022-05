Apple a décidé de reporter sa règle imposant aux employés d’être de retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine. Cela s’explique par une hausse du nombre de cas positif au Covid-19.

Changement de règle pour le retour au bureau

Les employés de l’Apple Park ont été en télétravail pendant une longue période. Apple a ensuite demandé à ce qu’ils viennent au moins un jour par semaine. Cette règle a été en place dès le 11 avril. Depuis le 2 mai, c’est passé à deux jours obligatoires sur place. Et à partir du 23 mai, cela devait être trois jours obligatoires (lundi, mardi et jeudi). Mais ce n’est pour l’instant plus d’actualité à cause du nombre de cas pour le Covid-19 qui repart à la hausse aux États-Unis.

Selon Bloomberg, Apple a informé aujourd’hui ses employés de la nouvelle. Ils vont donc continuer à venir deux jours par semaine au bureau, et ce jusqu’à nouvel ordre. Le fabricant ne donne pas une nouvelle date pour la mise à place du retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine.

C’est l’occasion de rappeler que des employés ont critiqué la politique d’Apple, estimant qu’ils ne devraient pas être obligés d’être sur place pour travailler et que le télétravail était amplement suffisant. Mais ici, c’est bien le nombre de cas de Covid-19 qui a poussé Apple à changer sa formule et non la grogne de certains employés.