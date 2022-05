La série documentaire Home va faire son retour sur Apple TV+ avec une saison 2. Le service de streaming l’annonce aujourd’hui et en profite pour partager la bande-annonce.

Premiers détails sur la saison 2 de Home sur Apple TV+

Chaque épisode de la deuxième saison de Home dévoile l’imagination débordante des visionnaires qui ont osé rêver et construire des maisons dans le monde entier, notamment aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Indonésie, en Australie, au Mexique et en Islande. À travers ces histoires uniques des propriétaires, leur intention profonde et leur vision unique sont dévoilées dans les maisons remarquables qu’ils ont créées, laissant un impact indélébile sur ceux qui les entourent.

Voici les maisons qui seront présentes dans la saison 2 de Home :

Hourré House (France à Labastide-Villefranche dans les Pyrénées-Atlantiques)

Casa de Carla y Pedro (Mexique)

House of the Big Arch (Afrique du Sud)

The Concrete Factory (Islande)

Sag Harbor (Long Island, New York)

3 Generation House (Amsterdam aux Pays-Bas)

Longhouse (Australie)

Guha (Indonésie)

Bene’s House (Barcelone en Espagne)

Inno-Native House (Ghana)

La saison 2 de Home fera ses débuts sur Apple TV+ le 17 juin prochain. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le nombre d’épisodes. La première saison en comptait neuf.