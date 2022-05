Apple diffuse aujourd’hui une nouvelle publicité qui met en avant le respect de la vie privée avec l’iPhone. Le constructeur vient parodier une vente aux enchères des données d’utilisateurs.

Nouvelle publicité d’Apple pour l’iPhone et la confidentialité

Ellie, une jeune femme, se rend dans une pièce où elle découvre une vente aux enchères de ses données personnelles. Les enchères portent sur ses e-mails, son historique des achats, ses données de localisation, ses contacts, son historique de navigation et plus encore, le tout venant de son iPhone. Lorsqu’elle se rend compte que ses données sont vendues, Ellie refuse le suivi publicitaire sur son iPhone et active l’option « Protection de la confidentialité dans Mail ». À ce moment, le commissaire-priseur et les enchérisseurs commencent soudainement à disparaitre et ne sont plus que poussière.

Le pop-up pour refuser le suivi publicitaire par les applications est en place depuis iOS 14.5. Il s’affiche au premier lancement de l’application. En cas de refus, l’application ne peut pas utiliser les données de l’utilisateur pour faire de la publicité ciblée. Pour ce qui est de la fonction « Protection de la confidentialité dans Mail », c’est en place depuis iOS 15. Celle-ci cache l’adresse IP de l’utilisateur et empêche les expéditeurs d’e-mails de voir si les utilisateurs ont ouvert ou non les courriels.