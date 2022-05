L’iPhone a été populaire en Amérique du Nord au premier trimestre de 2022 en représentant 51% des ventes selon le cabinet Canalys. Cela représente une hausse notable de 19% sur un an.

L’iPhone est toujours populaire en Amérique du Nord

Dans le détail, Apple a vendu 19,9 millions d’iPhone au premier trimestre en Amérique du Nord, contre 16,9 millions d’exemplaires à la même période un an plus tôt. La part de marché était alors de 45%.

Canalys attribue la croissance notable d’Apple à la popularité des différents iPhone 13, qui ont vu le jour en septembre dernier. Le nouvel iPhone SE, qui supporte la 5G et se veut plus rapide, a également aidé pour les ventes. Le cabinet ajoute qu’Apple s’est concentré sur l’Amérique du Nord au début de 2022, là où le fabricant avait préféré miser en priorité sur d’autres marchés à la fin de 2021.

Le deuxième vendeur est Samsung avec 10,5 millions de smartphones Galaxy, ce qui représente une légère hausse de 1% sur un an. Lenovo est troisième avec 4 millions d’appareils et une hausse de 56%. TCL est quatrième et chute avec des ventes en recul de 21%. Google est cinquième et a connu une hausse plus que notable de 380%. Mais le groupe n’a vendu « que » 1,2 million de Pixel, ce qui n’est pas grand-chose quand l’on compare avec Samsung ou Apple. Au total, 39 millions de smartphones ont été vendus en Amérique du Nord au premier trimestre, en hausse de 4%.