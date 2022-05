Les temps sont durs, et l’inflation ne cesse d’atteindre de nouveaux sommets chaque semaine qui passe. Dans ce contexte, il n’a pas vain de dire qu’une app permettant de bien gérer son budget et in fine de faire des économies peut s’avérer extrêmement utile. Neymo (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est une Application de gestion de compte qui dispose de tous les outils nécessaires pour ne pas se retrouver à cours en fin de mois (il vaut mieux éviter les frais de découvert), voire pour en mettre un peu de côté afin de s’acheter le prochain iPhone 14… ou le casque Apple VR (bon, là, il faudra sans doute beaucoup économiser) !



Le grande force de Neymo est son « copilote intelligent » qui permet de se fixer un ou plusieurs objectifs de budget … et de s’y tenir, avec même un système d’alerte lorsque l’on a atteint la somme maximale allouée à chaque poste de dépenses (logement, alimentation, loisirs, etc.) ! Cet outil de coaching budgétaire n’est pas commun sur ce type d’app. Mieux encore, le logiciel peut effectuer des recommandations générales permettant de bien atteindre son objectif initial de budget. Qui peut le plus peut le moins : Neymo dispose bien évidemment aussi de tous les outils classiques pour la gestion de compte : affichage de comptes en un clin d’œil, bilan mensuel ou annuel, ligne des crédits et des débits, dépenses à venir, etc.

Voilà ce que vous n’aurez plus à faire

Les utilisateurs qui disposent de comptes répartis sur plusieurs banques peuvent aussi commencer à souffler puisque Neymo gère le multi comptes / multi banques de façon totalement transparente, l’interface se chargeant d’agréger toutes les données bancaires d’où qu’elles viennent. Et puisqu’on en est à parler d’interface, on peut noter que cette dernière est particulièrement claire avec des fonctions rapidement reconnaissables et accessibles : visualiser ses comptes et prélèvements à venir, regarder d’un coup d’œil toutes les dépenses du mois, toutes les opérations s’effectuent rapidement et sans complications inutiles. De quoi bien optimiser son budget pour affronter les dépenses familiales quotidiennes, des vacances en famille, ou bien encore un projet personnel.

Bien évidemment, les transactions et les opérations de gestion à distance sont protégées par des clefs de cryptage de haut niveau. La liste des banques prises en charge est des plus conséquentes, avec près de 90 établissements reconnus par le logiciel dont bien sûr les plus grandes banques françaises ou installées en France (Allianz, AXA, Banque Populaire, BNP Paribas, CIC, HSBC, Société Générale, LCL, etc.), et d’autres un peu plus « confidentielles ».

[Sponso]