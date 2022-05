Apple est en contact avec certains de ses fournisseurs pour leur annoncer son envie d’augmenter la production des produits en dehors de la Chine, selon le Wall Street Journal. L’objectif est de moins dépendre du pays au vu de la situation actuelle.

Une production de produits Apple en dehors de la Chine

Apple connaît très bien la Chine puisque la plupart de ses produits sont assemblés sur place. Mais il y a des difficultés qui commencent sérieusement à voir le jour. La première est que les États-Unis et la Chine sont en conflit sur plusieurs points, ce qui n’aide pas sachant qu’Apple est une entreprise américaine. Le second point a un lien direct avec le Covid-19.

La Chine a une politique « zéro Covid-19 », ce qui est différent des autres pays. Le but de la Chine n’est pas de vivre avec le Covid-19 (comme c’est le cas en France et dans d’autres pays), mais de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il y a donc régulièrement des confinements locaux et l’un d’entre eux est à Shanghai. Quelques fournisseurs d’Apple sont justement à Shanghai et assemblent quelques produits. Ils ont dû faire une pause à cause des confinements, et cela se ressent dans les délais de livraison de MacBook Pro et d’autres produits. Naturellement, cela a un impact direct chez les clients puisqu’ils doivent attendre de longues semaines avant de recevoir leurs produits. Apple a bien compris que c’était un problème.

Quels seraient les autres pays pour produire en quantité ? Apple a l’Inde et le Vietnam dans son viseur. Mais la transition est loin d’être simple, notamment à cause de l’infrastructure et de la main-d’œuvre. Foxconn, qui assemble notamment les iPhone, a déjà une usine en Inde. Mais celle-ci sert surtout à produire des iPhone qui seront vendus en Inde et non pour l’international, contrairement à l’usine en Chine.