Un nouveau rachat de studio de jeux vidéo pourrait avoir lieu, avec Electronic Arts qui essaie de se vendre à Apple, Amazon et Disney, selon Puck. Cela suivrait les autres rachats qui ont déjà été annoncés, à savoir Bethesda (7,5 milliards de dollars) et Activision Blizzard (68,7 milliards de dollars) chez Microsoft et Bungie (3,6 milliards de dollars) chez Sony.

Un rachat d’Electronic Arts par Apple ?

Brian Roberts, PDG de Comcast, la société mère de NBC, a proposé au PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, de faire des géants des médias et des jeux une seule et même société de divertissement. L’accord aurait donné à la famille Roberts le contrôle de la société, avec Andrew Wilson aux commandes, probablement en tant que PDG. Dans la version de l’accord la plus sérieusement discutée, le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, aurait été promu à un poste plus élevé chez Comcast. L’accord serait tombé à l’eau en raison de désaccords sur les coûts et la structure.

Il se trouve que d’autres discussions ont eu lieu dans le même temps et celles-ci impliquent Electronic Arts qui a conversé avec Apple pour que le fabricant d’iPhone soit tenté de la racheter. Il y a également eu des discussions avec Amazon et Disney. EA aurait été encouragé à se vendre après les grosses acquisitions de Microsoft.

EA est l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde. Toute acquisition serait donc notable. Mais est qu’Apple est réellement intéressé ? La plupart des jeux du groupe ne tournent pas sur les Mac et une poignée seulement est disponible sur iOS. Mais dans le même temps, Tim Cook, le patron d’Apple, a déjà dit que sa société n’excluait pas l’idée de faire un gros rachat si l’occasion se présentait et si l’offre était intéressante.

À date, la valorisation boursière d’Electronic Arts est de 36,77 milliards de dollars. Apple (ou n’importe quel autre acheteur) devrait donc au moins faire une offre à 45-50 milliards de dollars pour que le studio soit tenté d’accepter. La plus grosse dépense d’Apple pour un rachat a été Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars.