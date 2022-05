Il faut réellement être patient pour recevoir son MacBook Pro, Mac Studio ou iMac puisque la livraison passe maintenant à août selon les modèles. Sans surprise, cela s’explique par la pénurie des composants et les confinements en Chine où se trouvent les usines de production.

De l’attente pour recevoir son nouveau Mac

Avec le MacBook Pro de 14 ou 16 pouces par exemple, Apple annonce une livraison pour la mi-juillet avec le modèle standard. Par contre, cela peut atteindre le 1er août si l’on décide d’avoir une puce M1 Max au lieu de la puce M1 Pro ou en demandant à augmenter la quantité de RAM ou de stockage.

L’histoire est similaire avec le Mac Studio réellement haut de gamme. Si l’on prend le modèle avec la puce M1 Ultra avec 128 Go de RAM et 4/8 To de stockage, la livraison se fera sous 10 à 12 semaines. Apple ne donne même pas une date précise.

Du côté de l’iMac M1, le modèle de base est en stock. Par contre, tout ajout de RAM ou de stockage implique un délai et la livraison ne se fera pas avant le 30 juin au mieux. C’est donc mieux qu’une livraison en août, c’est certain, mais il s’agit tout de même d’un délai dépassant un mois pour l’ordinateur tout-en-un.

Une astuce pour avoir plus rapidement un MacBook Pro, Mac Studio ou iMac est de passer par les revendeurs. Certains d’entre eux ont (ironiquement) un meilleur stock qu’Apple. Il y a notamment :

Au passage, il y a le Studio Display. Là aussi il faut être patient. Apple annonce que la livraison se fera sous 8 à 10 semaines.