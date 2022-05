Les smartphones Android ont déjà le mode Always-On, va-t-on enfin l’accueillir avec l’iPhone 14 Pro ? C’est une possibilité si l’on se base sur l’écran qui pourrait voir le taux de rafraichissement descendre jusqu’à 1 Hz, contre 10 Hz sur l’iPhone 13 Pro.

Mode Always-On avec l’iPhone 14 Pro ?

L’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, indique s’attendre à un écran pouvant atteindre 1 Hz sur l’iPhone 14 Pro. Il admet qu’il s’agit plus d’un sentiment pour l’instant, il n’a pas encore obtenu la confirmation de la part de ses sources.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont un écran avec la technologie LTPO et ont un taux de rafraichissement variable de 10 Hz à 120 Hz. Avec les iPhone 14 Pro, on pourrait passer de 1 Hz à 120 Hz. Le fait d’être à 1 Hz limite grandement la consommation d’énergie et un mode Always-On pourrait donc être possible sans pour autant avoir un impact notable sur l’autonomie.

Pour rappel, le mode Always-On permet d’avoir des informations essentielles affichées en permanence sur l’écran. Il peut ainsi s’agir de l’heure, de la date et d’icônes pour indiquer s’il y a des notifications.

L’année dernière, Bloomberg avait suggéré qu’un tel mode pourrait arriver sur les iPhone 13 Pro, mais cela ne s’est pas matérialisé. Il est possible que le passage à 1 Hz avec les nouveaux téléphones pousse Apple à adopter ce système.