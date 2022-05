Dès le 30 juin 2022, Apple obligera les applications iOS qui permettent de créer un compte d’ajouter une option pour que les utilisateurs soient également en mesure de supprimer le compte quand bon leur semble. Apple a fait un rappel à ce sujet aujourd’hui avec un message adressé aux développeurs.

Une option pour supprimer un compte dans une application iOS

Le changement a été annoncé pour la première fois en juin 2021, quand Apple a opéré à des modifications avec l’App Store. Apple avait initialement prévu d’obliger les développeurs à prendre en charge la suppression des comptes d’ici le 31 janvier 2022. Cette date limite a cependant été repoussée pour donner aux développeurs plus de temps pour effectuer des changements. La nouvelle date est donc le 30 juin 2022.

Les développeurs ne doivent pas seulement proposer une option pour supprimer un compte. Apple leur demande à ce que l’option soit facilement trouvable par les utilisateurs et non cachée dans divers menus. Aussi, le simple fait de proposer une option pour désactiver temporairement le compte ne suffit pas. Il faut que l’option supprime réellement le compte et toutes les données personnelles qui sont liées.

Apple précise que certaines applications dans des secteurs très réglementés peuvent utiliser leurs services clientèle pour confirmer la suppression du compte. Mais les applications en dehors de ces secteurs ne doivent pas obliger les utilisateurs à passer un appel, envoyer un e-mail ou à franchir d’autres obstacles pour supprimer un compte.