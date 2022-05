Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Developer afin de prendre en compte la WWDC 2022. Cet événement aura lieu du 6 au 10 juin et la première journée comprendra la keynote avec notamment iOS 16.

L’application Apple Developer permet de rester au courant des dernières informations techniques et communautaires, de parcourir les actualités, les articles, les témoignages de développeurs et les vidéos informatives, ainsi que retrouver les vidéos des événements passés et les télécharger pour les regarder sans connexion Internet.

Voici ce qu’Apple indique avec la mise à jour proposée aujourd’hui au téléchargement :

Explorez tout ce que la WWDC22 a à offrir, y compris les vidéos des sessions, les salons numériques, les laboratoires individuels, les défis de codage et de conception, et plus encore.

– Inscrivez-vous à des activités interactives comme les salons numériques et les laboratoires directement dans l’application Developer.

– Regardez des vidéos ensemble grâce à SharePlay.

Nous avons également corrigé des bugs et ajouté diverses autres améliorations :

– Nous avons reconstruit notre recherche pour qu’elle soit plus étendue et prenne en charge les phrases citées.

– Nous avons ajouté davantage de raccourcis clavier pour iPadOS.

– Nous listons désormais vos téléchargements dans l’ordre dans lequel vous avez commencé le téléchargement.