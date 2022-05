L’une des nouveautés d’iPadOS 16 pourrait bien être la possibilité de redimensionner les fenêtres des applications. C’est en tout cas ce que suggère fortement le dépôt GitHub de WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari, le navigateur Internet d’Apple.

Redimensionnement des applications avec iPadOS 16 ?

Le développeur Steve Troughton-Smith a repéré une modification au niveau du code qui fait allusion à un « mode multitâche », avec celui-ci qui permettrait aux utilisateurs de redimensionner les fenêtres des applications comme bon leur semble, comme c’est déjà possible de le faire sur macOS. On pourrait définir une largeur spécifique, tout comme une hauteur spécifique. Le code précise qu’une option permettrait d’activer ce « mode multitâche » et ainsi avoir le redimensionnement disponible.

« Il semble que le « mode multitâche » puisse être modifié au moment de l’exécution, de sorte que les applications puissent y accéder et en sortir. Je pourrais envisager quelque chose comme le « mode tablette » de Windows 10 que vous pouvez basculer à tout moment pour restructurer l’interface utilisateur pour le tactile par rapport à la souris et au clavier », souligne le développeur.

Peut-on réellement s’attendre à cette nouveauté avec iPadOS 16 ? Il semblerait bien que la réponse soit oui, surtout que le dépôt GitHub de Webkit a déjà permis dans le passé de connaître des nouveautés non encore annoncées par Apple.

Apple annoncera iPadOS 16 le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Le système d’exploitation sera aux côtés d’iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.