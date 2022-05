Safari prend de l’ampleur avec le navigateur Internet d’Apple qui serait désormais utilisé par 1 milliard de personnes dans le monde. Il est deuxième derrière Google Chrome qui compte trois fois plus d’utilisateurs.

Un milliard d’utilisateurs pour Safari

Une étude d’AtlasVPN indique que Safari comptait 1 milliard d’utilisateurs en avril 2022 (1 006 232 879 pour être précis). Cela regroupe aussi bien sur les personnes avec un iPhone qu’avec un iPad ou un Mac. C’est d’ailleurs le navigateur par défaut sur chacun de ces appareils, ce qui aide naturellement à gonfler la base utilisateurs.

La méthode d’AtlasVPN pour calculer le nombre d’utilisateurs a été de prendre la mesure des utilisateurs venant de l’Internet World Stats, et de la combiner avec la part de marché de Safari en avril, telle que déterminée par GlobalStats.

En face, Chrome compterait 3,3 milliards d’utilisateurs dans le monde. Il y a naturellement Android qui aide beaucoup sachant que Chrome est le navigateur par défaut. Mais le logiciel arrive aussi à attirer beaucoup de monde sur PC et Mac. En troisième place, on retrouve Edge, le navigateur Internet de Microsoft avec 212,7 millions d’utilisateurs. On retrouve ensuite Firefox avec 179,1 millions d’utilisateurs, Samsung Internet avec 149,7 millions d’utilisateurs et Opera avec 108,7 millions d’utilisateurs.

Safari 15 est la dernière version en date. Apple dévoilera Safari 16 lors de la présentation d’iOS 16 et de macOS 13 le 6 juin prochain à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC. Il n’y a pas encore d’information concernant les nouveautés du navigateur.