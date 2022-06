Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité qui met en avant l’audio spatial avec les AirPods et Harry Styles. En effet, on retrouve le chanteur britannique, ainsi que sa musique Music for a Sushi Restaurant, issue de son nouvel album Harry’s House.

Nouvelle pub pour les AirPods

Cette publicité pour les AirPods peut rappeler les réclames d’Apple il y a quelques années maintenant pour les iPod. On y voit de la couleur et des personnes sous forme de silhouettes en train de danser. Le visage des personnes n’apparait pas, cela peut être n’importe qui. Seul Harry Styles est reconnaissable.

Voici ce qu’Apple indique en description :

L’expérience d’écoute magique des AirPods avec l’audio spatial rencontre le nouvel album de Harry Styles, Harry’s House. Grâce au suivi dynamique de la tête, pour entendre le son tout autour, vous entendrez Harry Styles comme jamais auparavant (l’audio spatial fonctionne avec les appareils compatibles et les contenus pris en charge).

Il est étonnant de voir qu’Apple ne fait pas mention à Apple Music, sachant que l’audio spatial est justement disponible dessus. En parlant d’Apple Music, Harry Styles a récemment établi un record d’écoutes (plus d’informations sur cet article).

La publicité a été réalisée par Gal Muggia et Vania Heymann, le duo à l’origine de clips musicaux comme We’re Good de Dua Lipa et Glad He’s Gone de Tove Lo.