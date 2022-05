Harry’s House, le tout nouvel album de Harry Styles, est populaire, très populaire même, au point d’établir un nouveau record d’écoutes sur Apple Music. Le record a été établi… en seulement deux heures.

Nouveau record sur Apple Music, cette fois avec Harry Styles

Sur Twitter, Apple Music annonce qu’il a seulement fallu deux heures pour que Harry’s House devienne l’album pop avec le plus d’écoutes le premier jour de sortie en 2022. Il comprend 13 morceaux, dont As It Was qui est sorti comme single.

.@Harry_Styles is breaking records. 🍾 In its first two hours, #HarrysHouse earned the most first-day streams for a pop album released in 2022.https://t.co/hP400rYjqt pic.twitter.com/disa08WFra — Apple Music (@AppleMusic) May 20, 2022

Il y a eu un autre record il y a quelques jours. Comme l’indiquions en début de semaine, Mr. Morale & the Big Steppers, le nouvel album du rappeur Kendrick Lamar, a enregistré le plus grand nombre d’écoutes le premier jour pour un album sorti jusqu’à présent en 2022. Il sera d’ailleurs intéressant de voir si Harry Styles fera mieux. Il faudra attendre demain pour le savoir, sachant que Harry’s House est sorti il y a moins de 24 heures.

En parlant de Harry Styles, il y aura cette nuit un concert diffusé sur Apple Music à l’occasion de l’Apple Music Live. Ce sera à partir de 3 heures du matin (heure française).