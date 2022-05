Kendrick Lamar a récemment sorti Mr. Morale & the Big Steppers, son cinquième album studio, et le rappeur a enregistré un record sur Apple Music. Il s’agit de son premier album studio depuis Damn, qui a vu le jour en 2017.

Sur Twitter, Apple Music annonce que Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar a enregistré le plus grand nombre d’écoutes le premier jour pour un album sorti jusqu’à présent en 2022. Le service de streaming ne dévoile toutefois pas le nombre d’écoutes. À l’inverse, des plateformes comme Spotify rendent l’information publique.

Shout out @kendricklamar.

K-Dot's 'Mr. Morale & The Big Steppers' had the most first-day streams for an album released so far in 2022.https://t.co/Abap1ayEtY pic.twitter.com/paCc9HyykQ

— Apple Music (@AppleMusic) May 14, 2022