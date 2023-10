For All The Dogs, le nouvel album de Drake, est disponible depuis le 6 octobre 2023 et il a déjà établi un record sur Apple Music. Il est devenu l’album le plus écouté de l’année selon les streams du premier jour sur Apple Music.

C’est par le biais d’un message sur X (ex-Twitter) que le service de streaming a annoncé la nouvelle. Il n’y a cependant pas d’informations sur le nombre d’écoutes. En effet, Apple ne rend pas publiques les données, contrairement à Spotify où n’importe qui peut les découvrir, ce qui permet de voir quelles sont les musiques les plus populaires.

The Boy has done it again! Congratulations to @Drake for the biggest album this year by first day streams on Apple Music. Run back ‘For All The Dogs’ now. https://t.co/fgd50dpK8K pic.twitter.com/qPgwSKHtBM — Apple Music (@AppleMusic) October 7, 2023

For All The Dogs est le huitième album de Drake. Il comprend 23 morceaux, dont des musiques avec Teezo Touchdown, 21 Savage, J. Cole, Yeat, SZA, PartyNextDoor, Chief Keef, Bad Bunny, Sexyy Red et Lil Yachty. Le disque est pour l’instant porté par des singles tels que Slime You Out avec SZA, ainsi que 8AM In Charlotte.

Outre le record sur Apple Music, For All The Dogs devrait devenir le huitième album solo consécutif de Drake à se classer numéro un au Billboard 200, qui se veut le classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d’albums sur le territoire des États-Unis toutes catégories musicales confondues. Il devrait se vendre entre 400 000 et 450 000 unités au cours de la première semaine, selon les estimations.