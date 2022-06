Quelques jours avant la WWDC 2022, Apple a offert des AirPods Pro et d’autres produits aux gagnants du Swift Student Challenge. Apple organise chaque année ce défi qui invite les étudiants à créer un projet Swift Playgrounds sur le sujet de leur choix.

Des cadeaux pour les gagnants du Swift Student Challenge

On retrouve donc une paire d’AirPods Pro pour les gagnants du Swift Student Challenge, ainsi qu’un bonnet avec le logo d’Apple, un sweat avec le logo d’Apple et la mention WWDC22 sur la manche, ainsi que des pin’s. L’ensemble s’accompagne par une carte où l’on peut lire :

Vos compétences en codage ont été testées et vous avez réussi avec brio. Vous êtes un gagnant confirmé du Swift Challenge de la WWDC22. Le projet d’application Swift Playgrounds que vous avez créé témoigne de votre engagement envers le codage et de vos efforts pour donner vie à votre design. Chez Apple, nous apprécions ces qualités et nous sommes ravis de vous remettre cette récompense exclusive pour votre travail acharné. Nous apprécions votre enthousiasme pour les technologies Apple et nous sommes impatients de soutenir vos futurs efforts de codage.

À noter qu’il y a un dernier bonus : un an offert à l’Apple Developer Program. Celui-ci permet de publier des applications sur l’App Store, ainsi que de télécharger les bêtas d’iOS, macOS, tvOS et watchOS, et d’autres éléments. Le prix est normalement de 99$/an.

La WWDC 2022 se tiendra du 6 au 10 juin. La date que le public doit retenir est le 6 juin à 19 heures puisqu’il y aura la keynote d’ouverture. C’est lors de ce rendez-vous que nous allons découvrir iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.