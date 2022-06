Ming-Chi Kuo confirme les prévisions de son confrère Mark Gurman concernant les coloris de la prochaine gamme de MacBook Air. Kuo table cependant sur 4 coloris (Gurman estime que ça n’ira pas au delà de trois, soit gris, argent et or/champagne). Le changement de design de ce modèle devrait faire du bien aux ventes : Kuo table ainsi sur une production de 6 à 7 millions de MacBook Air sur le second semestre 2022… si et seulement si Quanta peut revenir à ses capacités de production d’avant-confinement d’ici le troisième trimestre 2022. Autant dire que ce n’est pas encore tout à fait gagné.

2H22 shipment forecast of new MBA is 6-7mn units if Quanta's Shanghai capacity can be back to pre-lockdown level before 3Q22. Delivery for new MBA made by two EMS (Quanta the 1st & Foxconn the 2nd) should be better than existing 14"/16" MacBook Pro (shipped by Quanta only).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2022