Apple va proposer un nouveau MacBook Air et celui-ci pourrait bien être annoncé lundi à la keynote de la WWDC, mais il ne faut pas s’attendre à plusieurs coloris selon Mark Gurman.

Un concept datant de 2021

Pas beaucoup de coloris pour le nouveau MacBook Air

Le journaliste de Bloomberg dit qu’il faut s’attendre aux modèles gris sidéral, or et argent, comme c’est le cas aujourd’hui. Le modèle or serait plus champagne qu’autre chose. Aussi, il y aurait aussi un modèle bleu. Mais ça s’arrêterait là. On ne serait pas au niveau de l’iMac pour lequel Apple propose pas moins de sept coloris.

Si l’on en croit les rumeurs qui ont circulé, le nouvel ordinateur portable aurait des bordures blanches autour de l’écran, ainsi qu’un clavier avec des touches blanches. L’iMac a déjà des bordures blanches et ce design ne plaît pas à tout le monde, mais Apple semble l’apprécier et le proposerait également ici.

Le nouveau MacBook Air aurait par ailleurs le droit à un châssis revu, similaire à celui du MacBook Pro. Doit-on s’attendre à une encoche sur la partie supérieure de l’écran ?

Un autre élément concerne la puce qui équipera la machine. Des rumeurs font état de la puce M2. Ce serait ainsi le premier Mac avec cette puce. D’autres fuites évoquent une puce M1 améliorée. C’est encore flou à ce stade.