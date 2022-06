Apple rend aujourd’hui disponible la première bêta (build 20R5287q) de watchOS 9 pour l’Apple Watch. Elle est pour le moment entre les mains des développeurs. Apple a annoncé aujourd’hui le nouveau système exploitation de sa montre connectée à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC.

Si vous avez le profil des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre puis dans Général > Mise à jour logicielle. La bêta 1 de watchOS 9 va apparaître, vous pourrez alors procéder au téléchargement puis et à l’installation. Attention, le téléchargement et le temps d’installation peuvent être plus longs que d’habitude. C’est normal, il s’agit d’une mise à jour majeure.

Les Apple Watch éligibles à watchOS 9 sont :

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Comme dit précédemment, il s’agit pour l’instant d’une bêta pour les développeurs. Apple devrait en proposer une nouvelle toutes les deux semaines. Le rythme devrait passer à une semaine à compter d’août. De son côté, la bêta publique arrivera dans le courant du mois de juillet (Apple n’a pas encore communiqué un jour précis). Quant à la version finale pour tout le monde, il faudra attendre le mois de septembre. Là encore, Apple reste discret et ne communique pas une date de sortie précise concernant watchOS 9.