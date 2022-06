L’une des nouveautés d’iOS 16 touche les mises à jour et plus particulièrement le déploiement des correctifs de sécurité sur iPhone et iPad. Avec la nouvelle version, le déploiement s’opère automatiquement sans intervention de l’utilisateur.

Une nouvelle option a fait son apparition. En se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > MÀJ automatiques, on peut découvrir « Installer les fichiers de données système ». Voici ce qu’Apple indique comme description :

La mise à jour vers la dernière version d’iOS peut inclure des mises à jour automatiques de la configuration des réglages de sécurité et des fichiers de données système. Certaines mises à jour ne s’appliqueront qu’au redémarrage de votre iPhone.

Les correctifs de sécurité pourront être appliqués automatiquement entre les mises à jour standard d’iOS 16, de sorte que la mise en œuvre des correctifs ne nécessitera pas une nouvelle version complète d’iOS. Il est donc possible que des versions comme iOS 16.0.1, iOS 16.1.1 ou d’autres ne soient plus nécessaires (sauf si celles-ci comprennent des changements en plus des correctifs de sécurité).

Il est bon de noter que l’utilisateur a le contrôle et peut désactiver l’option. Cela peut notamment être intéressant pour tous ceux qui veulent un jailbreak de leur iPhone. Les jailbreaks s’appuient sur les failles de sécurité pour être réalisés, il faut donc éviter de les boucher dans ce scénario. Mais pour tous les autres utilisateurs, il est conseillé de laisser l’option activée.

Apple a proposé hier la première bêta d’iOS 16 aux développeurs. La bêta publique sera disponible en juillet et la version finale arrivera à l’automne selon Apple (probablement en septembre).