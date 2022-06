La bêta d’iOS 16, actuellement disponible pour les développeurs, comprend des références pour un nouveau HomePod. Cela suggère qu’Apple prépare une nouvelle enceinte connectée avec une sortie d’ici quelques mois.

En fouillant dans la bêta d’iOS 16, 9to5Mac a trouvé de nouvelles références dont AudioAccessory6. Celle-ci correspond au nouveau HomePod qui n’a pas encore été annoncé officiellement par Apple. En comparaison, le HomePod original est référencé AudioAccessory1 et le modèle mini est mentionné par AudioAccessory5. Malheureusement, les références actuelles présentes ne permettent pas de connaître les caractéristiques techniques de la future enceinte. Il n’y a pas non plus d’information sur le design général.

Le fait qu’Apple prépare une nouvelle enceinte connectée n’est pas vraiment une surprise. Le mois dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué la sortie d’un nouveau HomePod pour la fin de 2022 ou le début de 2023. Il disait que le produit n’aurait « peut-être pas beaucoup d’innovation dans le design du matériel ».

Reste à savoir maintenant quelle sera la taille. S’agira-t-il d’une enceinte similaire au modèle mini existant ? Bloomberg avait auparavant indiqué qu’Apple réfléchissait à un HomePod dont la taille se situerait entre le « gros » modèle et le modèle mini.

Il est possible que les futures bêtas d’iOS 16 nous en apprennent un peu plus sur ce fameux nouveau HomePod.