Une récente rumeur a indiqué que le mode pour l’écran toujours allumé (Always-On) était prévu sur les iPhone 14 Pro et iOS 16 semble confirmer cette information. La première bêta y fait allusion.

En fouillant dans la bêta d’iOS 16, 9to5Mac a découvert trois nouveaux frameworks qui concernent la gestion du rétroéclairage de l’écran de l’iPhone. La gestion du rétroéclairage est un aspect clé de l’activation d’une fonctionnalité toujours active. Chacun de ces frameworks comprend des références à une fonctionnalité d’écran toujours allumé.

Naturellement, certains pourraient penser qu’il s’agit de composants propres à l’Apple Watch, qui propose déjà un mode pour avoir l’écran toujours allumé. Mais ce n’est pas le cas ici, les frameworks sont pour une utilisation propre à iOS, notamment au niveau de l’écran du verrouillage et du Springboard (la partie qui gère l’écran d’accueil de l’iPhone). Or, l’Apple Watch n’a pas de Springboard.

Enfin, il y a des commandes cachées dans iOS 16 qui permettent aux ingénieurs d’activer l’écran toujours allumé sur n’importe quel iPhone, même si le modèle n’est pas officiellement supporté. Ils peuvent ainsi faire des tests sur les iPhone 13 Pro avant la sortie des iPhone 14 Pro en septembre.

La particularité des iPhone 14 Pro est qu’ils auraient un écran OLED dont le taux d’affichage varierait entre 1 et 120 Hz. Avec les iPhone 13 Pro, cela varie entre 10 et 120 Hz. Le fait de descendre à 1 Hz est notable pour réduire la consommation d’énergie et donc éviter que l’autonomie soit légère.