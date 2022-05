Il y a déjà eu une fuite annonçant un écran toujours allumé (mode Always-On) sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, et cela se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec Mark Gurman de Bloomberg.



Le Galaxy 10 ici

Un écran toujours allumé avec les iPhone 14 Pro

Le journaliste dit qu’Apple va proposer l’écran toujours allumé sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. La fonctionnalité aurait dû au départ être lancée avec les iPhone 13 Pro et Pro Max, mais Apple a finalement abandonné le projet. Avec iOS 16, seuls les nouveaux smartphones pourront en profiter.

Pour rappel, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont été les premiers smartphones d’Apple à adopter un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz (contre 60 Hz pour les modèles précédents). Le taux est variable et peut descendre jusqu’à 10 Hz. Avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, le taux variera de 1 Hz à 120 Hz. Le fait de pouvoir descendre à 1 Hz est très important puisque cela va limiter la consommation d’énergie lorsque l’écran est toujours allumé.

Le mode Always-On est déjà une réalité sur les smartphones Android. Il permet d’avoir des informations affichées en permanence sur l’écran. Il s’agit d’informations comme la date, l’heure, la musique en cours de lecture et le nombre de notifications.

Gurman prévient que la nouveauté pourrait ne pas être prête pour le lancement des nouveaux iPhone en septembre. Il faut comprendre par là qu’il faudra peut-être attendre une future mise à jour d’iOS 16 pour réellement en profiter.