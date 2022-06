Avec watchOS 9, les utilisateurs d’Apple Watch ont le droit à l’historique de fibrillation auriculaire (AFib). Sumbul Desai (vice-présidente de la santé chez Apple) et Jeff Williams (directeur des opérations) ont évoqué ce sujet auprès de TechCrunch.

L’AFib sur l’Apple Watch avec watchOS 9

Avec watchOS 9, les personnes recevant un diagnostic de fibrillation auriculaire peuvent activer la fonctionnalité d’historique et accéder à des informations utiles, notamment une estimation de la fréquence à laquelle le rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire, ce qui permet d’obtenir une vue plus détaillée de leur état de santé. Cette fonctionnalité a vocation de viser les utilisateurs ayant au moins 22 ans.

« Tout ce que nous faisons dans le domaine de la santé est basé sur la science, et l’historique de l’AFib a été validé dans une étude clinique, les participants portant à la fois l’Apple Watch et un appareil de référence autorisé par la FDA [agence sanitaire américaine] », a déclaré Sumbul Desai. « Dans cette étude, la différence moyenne des mesures hebdomadaires entre les deux appareils est en fait inférieure à 1 % ».

Selon Jeff Williams, la fonction d’historique de la fibrillation auriculaire pourrait s’avérer utile lorsqu’un patient reçoit un traitement d’ablation pour une fibrillation auriculaire chronique, mais que le traitement échoue à la première tentative et que le patient continue de souffrir de fibrillation auriculaire.

Malheureusement, la fonctionnalité est pour l’instant approuvée aux États-Unis et non ailleurs. Il faut qu’Apple obtienne le feu vert des autorités. En Europe, il est possible qu’Apple obtienne l’accord au moins au niveau de l’Union européenne pour que plusieurs pays en profitent d’un coup, au lieu de faire du cas par cas.

Du mieux pour le suivi du sommeil

Une autre nouveauté de watchOS 9 touche les cycles de sommeil, où vous pouvez visualiser vos périodes de sommeil paradoxal, lent et profond, ainsi que vos moments d’éveil.

« Avant les cycles de sommeil, nous étions vraiment concentrés pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de durée de sommeil, puisque c’est vraiment important — cette cohérence — mais nous voulions aller un peu plus loin et creuser dans la science, et fournir aux utilisateurs plus d’informations autour de leurs cycles de sommeil », a déclaré Sumbul Desai. « Ainsi, en utilisant les signaux de l’accéléromètre et du capteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch, les utilisateurs pourront désormais voir leurs stades de sommeil lorsqu’ils sont en sommeil paradoxal, lent et profond ».

Contrairement à l’AFib, ce sera disponible pour tout le monde et pas seulement pour les utilisateurs américains.