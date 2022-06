L’Apple Watch dispose de fonctions de santé particulièrement probantes. Ainsi, la détection efficace de la fibrillation auriculaire a déjà permis de sauver des vies, et la puissance de calcul du processeur embarqué intéresse énormément les labos ou startups qui travaillent dans le domaine de santé. C’est le cas de Rune Labs, une société américaine basée à San Francisco et spécialisée dans le traitement des données cérébrales, qui a reçu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) d’utiliser l’Apple Watch pour le suivi des symptômes de la maladie de Parkinson.

Rien qu’en France, 200 000 personnes environ sont touchées par la maladie de Parkinson. Le célèbre acteur américain Michael J.Fox (Retour vers le Futur) est atteint de la maladie de Parkinson depuis les années 90. Un documentaire sur l’acteur est d’ailleurs en cours de production pour Apple TV+

Dans le cadre de ce protocole, les capteurs de mouvements de l’Apple Watch détecteront les tremblements du patient tandis qu’un logiciel dédié embarqué analysera ces données pour leur exploitation future par le corps médical. L’Apple Watch est aussi associée à un implant Medtronic (mesure des signaux cérébraux), l’objectif étant d’affiner au maximum la surveillance des périodes de tremblement. Si ces recherches aboutissent, on peut ici supposer qu’elles pourraient déboucher sur un kit médical avec une sorte d’EEG non invasif épaulé par une app dédiée sur l’Apple Watch.