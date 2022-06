Il y a des hausses de prix un peu partout, dont chez Apple pour ce qui est de changer la batterie de son MacBook. Le constructeur a discrètement revu à la hausse ses tarifs.

Ainsi, tout remplacement de la batterie dans un MacBook de 12 pouces ou un MacBook Pro est désormais facturé 229 euros par Apple, contre 209 euros auparavant. Le prix passe à 149 euros pour le MacBook Air, soit 10 euros de plus qu’auparavant.

Les MacBook ne sont pas les seuls produits qui connaissent une hausse de prix pour la prestation. En effet, Apple en a aussi profité pour revoir ses tarifs concernant le remplacement de batterie dans les périphériques. Ainsi, le coût est de 39 euros pour le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad, contre 34 euros précédemment. Rien ne bouge du côté de l’iPad où le prix est de 109 euros et de l’iPhone où le prix varie de 55 à 75 euros selon le modèle.

Pourquoi ces hausses ? Il est possible qu’Apple ait décidé de faire un ajustement tarifaire pour compenser la baisse de l’euro face au dollar. Et comme le note MacG, le changement de prix concerne plusieurs pays européens et non les États-Unis, ce qui renforce un peu plus cette idée.

Récemment, Apple a revu à la hausse le prix de ses MacBook fraichement annoncés par rapport à la génération précédente. En réalité, même le MacBook Air M1 (qui existe depuis la fin 2020) a vu son tarif passer de 1 129 euros à 1 199 euros juste après la WWDC 2022.