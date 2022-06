Depuis le début de la semaine, Apple a commencé à livrer des iPhone 12 réparés dans ses Apple Repair Center à l’intérieur de packagings beaucoup plus éco-responsables. Les iPhone sont ainsi emballés dans une boite en carton brut, sans aucun plastique à l’intérieur du coffret, sachant que le carton lui-même est fabriqué à partir de fibres de bois issues de forêts « écologiques ». Avant cela, les iPhone en retour de réparation étaient livrés dans des boites blanches et contenaient encore un peu de plastique. A noter que ces emballages concernent les retours de réparation entre les Apple Repair Center et les Apple Store.

Pour rappel, Apple a promis d’éliminer complètement les plastiques de tous les packagings/emballages d’ici 2025, sachant que le volume de plastique a déjà diminué de 75% depuis 2015, En 2021, le plastique ne composait déjà plus que 4% des emballages actuels de tous les produits Apple. Apple n’a pas encore précisé si les packaging « éco-responsables » des iPhone 12 réparés seront aussi disponibles pour les autres gammes d’iPhone en réparation. Notons enfin que les packaging des iPhone neufs ont eux aussi subi de grosses modifications depuis quelques années : les boites sont 40% plus compactes, et la feuille de protection posée sur les écrans de l’iPhone est elle aussi composée de fibres de bois issues de forêts « éco-responsables »