Le M2 est de sortie sur la dernière génération de MacBook Air, mais que vaut vraiment la dernière puce Apple Silicon face à ses devancières ? Nos confrères de 9to5Mac se sont amusés à faire un petit comparatif des performances avec quelques benchmarks bien sentis, et le résultat est clair : le M2 est clairement devant le M1 dans les benchs Geekbench 5 en mono comme en multi cœurs (+18% en perfs), mais reste aussi derrière le M1 Pro (pas de beaucoup en mono-coeur), le M1 Max et le M1 Ultra, l’écart étant même assez colossal en multicœurs. Il faut dire que le M2 a exactement le même nombre de cœurs CPU que le M1 (8 cœurs, dont 4 « performance »), alors que le M1 Pro et le M1 Max bénéficient de 10 cœurs, sans oublier les 20 cœurs du M1 Ultra. Le M2 a aussi l’avantage, sur le M1, de pouvoir adresser jusqu’à 24 Go de RAM au maximum, contre 16 Go de RAM pour le M1.

On note aussi que le neural engine du M2 compte 16 cœurs, comme toutes les versions du M1 hormis le M1 Ultra et ses 32 cœurs, mais dans le cas du M2, cette unité de traitement est capable de grimper à 15,8 trillions d’opérations par seconde, soit un gain de perfs de 40% par rapport au M1.

Enfin, le M2 dispose de 8 à 10 cœurs de GPU, contre 7 à 8 cœurs pour le M1, ce qui reste en deçà des 14 à 16 cœurs du M1 Pro, des 24 ou 32 cœurs des M1 Max, et des 48 à 64 cœurs de GPU du M1 Ultra. La puissance GPU du M2 avoisinerait les 3,5 tflops (contre 21 tflops pour le M1 Ultra).