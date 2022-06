Quelques heures après le premier bench de nos confrères de 9to5Mac, le Youtubeur Vadim Yuryev a pu à son tour évaluer les perfs du M2 qui équipe le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Sans surprise, on retombe sur des scores similaires à ceux déjà publiés, soit 1919 points en bench mono-coeur et 8928 points en bench multicœurs, ou encore un gain de 11,56% en mono et 19,45% en multi, ce qui reste très proche des pourcentages annoncés par Apple.

CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip!

3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45%

A little bit better than my estimates. I'm impressed!https://t.co/TGHOHw77Ds

