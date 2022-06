L‘iPhone 13 continue de faire mieux que les générations précédentes d’iPhone, tout au moins chez les grands opérateurs américains. L’analyste de J.P Morgan Samik Chatterjee a compilé les données fournies par les opérateurs US pour le mois de mai, et les scores de l’iPhone 13 sont tout simplement éblouissants, et surtout, encore en augmentation par rapport à avril.

Ainsi, la part de marché de l’iPhone chez AT&T est de 66% (soit seulement 34% pour Samsung et les autres fabricants !), de 60% chez Verizon et de 57% chez T-Mobile. C’est énorme, et c’est largement au delà des pourcentages atteints par les précédentes modèles d’iPhone.

Mieux encore, les 3/4 des opérateurs américains affirment que l’iPhone est le modèle qui attire le plus de switchers (des utilisateurs Android en somme), les Galaxy de Samsung jouant le rôle de pôle attractif d’utilisateurs iOS côté Android. En valeur absolue, le nombre de switchers s’équilibrerait cependant de part et d’autre (seuls 5% des opérateurs estiment que le switch est favorable à Android).

Si l’on prend l’ensemble des opérateurs (pas seulement les 3 principaux), la Pdm par modèles d’iPhone se répartit comme suit : l’iPhone 13 est à 25% sur le mois de mai, suivi par 16% d’iPhone 13 Pro Max, 13% d’iPhone 13 Pro et seulement 2% d’iPhone 13 mini. Les autres modèles d’iPhone représentent à peine 4% de Pdm tandis que les ventes d’iPhone SE 3 resteraient assez faibles.