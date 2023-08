Généralement, les achats de smartphones se répartissent de façon assez équilibrée entre les boutiques des opérateurs mobiles, les vendeurs d’e-commerce dédiés et les sites des fabricants. Mais aux Etats-Unis, la tendance est désormais largement en faveur des opérateurs (AT&T, Verizon, etc.). Si l’on en croit un rapport récent du CIRP, 79% des ventes d’iPhone passent désormais par les boutiques des opérateurs, soit dans des magasins physiques (52%) soit en ligne (27%). 17% seulement des achats d’iPhone se font via le site d’Apple ou dans un Apple Store.

Il y a deux ans, alors que le monde était encore en pleine pandémie, les chiffres du CIRP indiquaient que 27% des achats d’iPhone étaient effectués via le site ou les boutiques physiques d’Apple. Il faut dire que malgré les 300 Apple Store répartis aux Etats-Unis, le nombre de boutiques tenues par des opérateurs est incommensurablement plus élevé, ce qui signifie qu’il reste beaucoup plus facile de se rendre dans la boutique de l’opérateur du coin que de trouver un Apple Store tout proche. Les opérateurs ont aussi plus souvent tendance à proposer des réductions ou des offres de rachat à crédit, ce qui est un énorme avantage lorsqu’il s’agit de se procurer le smartphone le plus cher du marché.