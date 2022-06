Une nouveauté sympathique d’iOS 16 concerne la conversion d’unités, comme les températures et les distances, ainsi que les devises et fuseaux horaires directement depuis les textes. Cela fonctionne dans plusieurs applications, dont Messages, Notes, Mail et Calendrier.

Admettons que vous avez un texte avec une distance. Vous verrez le texte être souligné, signifiant qu’iOS 16 vous propose de faire une conversion. Dans notre exemple, « 10 miles » est souligné et le simple fait de toucher la distance permet d’avoir une conversion en kilomètres. Cela fonctionne aussi avec les températures pour avoir la valeur en Celsius, Farenheit ou Kelvins. Il est aussi possible de convertir des degrés d’inclinaisons (degrés, radians, tours, pour cent de pente).

Ce système fonctionne également avec les devises. Ainsi, un montant indiqué en dollars peut être connu en euros. Dans la même idée, il y a la conversion pour les fuseaux horaires. Cela va même plus loin puisqu’il est possible de créer un événement, un rappel ou afficher la date dans le calendrier.

Plus besoin d’aller faire la conversion sur Google ou une application dédiée, vous avez maintenant les réponses directement au niveau du texte. C’est pratique et rapide.

iOS 16 est pour l’instant en bêta auprès des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale pour tous devrait normalement être disponible en septembre.