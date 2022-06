FiLMiC Pro (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad) est considéré comme La solution de capture vidéo disponible sur iOS, au point que des réalisateur de renom ont utilisé le logiciel pour des métrages tournés à l’iPhone. La mise à jour v6.19.2 apporte deux nouveautés très attendues, soit la prise en charge du ProRes 4K 60fps et du HDR Video, sans oublier de nouvelles options de Tone Mapping. Concernant le ProRes 4K, le descriptif de l’app précise que « bien que la gamme iPhone 13 pro ne prenne pas réellement en charge le format ProRes 60fps en 4K, il est possible de l’approcher en utilisant un schéma de sous-échantillonnage chroma de moindre qualité (4:2:0 contre 4:2:2) ». Malin !

Quant au HDR, il est aussi disponible dans les formats de capture 8 bits et ProRes. Deux types de mappage de tons sont proposés, le Global Tone Mapping (GTM) et Local Tone Mapping (LTM). Le GTM augmente les ombres et atténue les hautes lumières tandis que le LTM fait la même chose, « mais au lieu d’agir sur l’ensemble de l’image agit sur des tuiles locales ou par « voisinages de pixels » pour un résultat plus « visible ». bref, FiLMiC Pro était déjà indispensable pour tous les vidéastes mobiles. Il l’est encore plus.