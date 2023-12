Cela avait fait beaucoup jaser, et il semblerait surtout que le succès de la nouvelle formule n’a pas été au rendez-vous. Fin août 2022, l’app d’enregistrement vidéo FiLMiC Pro (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), blindée de fonctions « pro » (et utilisée même par quelques cinéastes), passait à l’abonnement mensuel, un abonnement équivalent en terme de tarifs au prix net de l’app (soit 14,99 euros/mois pour accéder à l’intégralité des fonctions). Désormais, c’est la survie même de l’app qui semble en jeu puisque si l’on en croit PetaPixel, qui n’a pas pour habitude de balancer des rumeurs moisies, l’intégralité de l’équipe en charge de FilMic Pro aurait été mise à la porte, une information corroborée en grande partie par les départs annoncés (et confirmés sur LinkedIn ) de Neil Barham, le fondateur de FilMic, et de Christopher Cohen le responsable technique de l’app. Les employés auraient donc été brutalement licenciés par la maison mère, la société italienne Bending Spoons.

Il y a d’autant plus de raisons de s’inquiéter que Banding Spoons s’était porté acquéreur d’Evernote à la fin de l’année 2022, une acquisition qui s’était traduite par des vagues de licenciements, et une réduction de la voilure concernant les nouvelles fonctions d’Evernote. La course au profit au dessus de toute autre considération aura t-il raison de FilMic Pro ? Pour les utilisateurs, l’absence de l’app serait sans doute moins mal vécu aujourd’hui qu’hier, ne serait-ce que parce qu’il existe désormais de solides alternatives, à l’instar de Blackmagic Camera disponible depuis peu en France.