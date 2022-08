Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle, et votre serviteur commence à être un peu colère : FiLMiC Pro (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) passe à l’abonnement pour les nouveaux utilisateurs, et ce sans aucune salve de sommation. Le logiciel d’enregistrement vidéo de qualité Pro, utilisé par de vrais cinéastes pour « tourner à l’iPhone », coûtait jusqu’ici 14,99 euros tout rond, un montant qui correspond désormais à ce qu’il faudra débourser… chaque mois ! Les offres d’abonnement proposées ne sont pas très claires, mais l’on comprend assez vite que pour bénéficier de toute les fonctions du logiciel, il faudra désormais débourser 3,49 euros par semaine, ou directement 14,99 euros /mois.

Pire encore, ceux qui avaient acheté l’app plein pot en seront sans doute pour leur frais. A l’ouverture de l’app, un petit encart précise en effet que les conditions d’utilisation changeront à partir du 15 septembre, et qu’à partir de cette date, ceux qui refusent ces nouvelles conditions ne pourront plus utiliser l’app ! Autant dire que l’abonnement se profile aussi pour ceux qui avaient déjà sorti le porte monnaie.

Alors certes, les éditeurs ont bien le droit de choisir le modèle économique qu’ils veulent ; certes, c’est une tendance de fond, et FiLMiC Pro n’est pas le premier à basculer sur l’abo, mais il n’en reste pas moins que nos poches ne sont pas extensibles à l’infini, et qu’à force de mettre des abonnements partout pour accéder aux sites ou lancer des apps, chacun finira par ne plus utiliser qu’un poignée de logiciels. Bienvenu à l’internet des années 90 relooké à la sauce des années 2020. Au final, c’est bien le consommateur qui tranchera, et dans le cas de votre serviteur, à la date du 15 ce sera sans doute « poubelle ».