Apple a débloqué la situation concernant les options de RAM et de stockage sur le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2, disponible en précommande depuis 14 heures. Au départ, le fabricant proposait seulement quelques modèles.

Ainsi, il était possible d’acheter le MacBook Pro M2 à 1 599 euros (8 Go de RAM, 256 Go de stockage), le modèle à 1 829 euros avec 512 Go de stockage et le modèle avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage à 2 519 euros. Mais toutes les autres variantes n’étaient pas disponibles, sans que l’on sache réellement pourquoi. C’est maintenant corrigé et vous pouvez choisir les options qui vous intéresse.

Si vous choisissez le modèle de base, vous serez livré le 24 juin, soit vendredi prochain. Par contre, les délais s’emballent si vous commencez à prendre des options. Prenez 16 Go de RAM et la livraison se fera le 1er juillet. Si vous voulez 24 Go, il faudra attendre le 1er août. Pour le stockage, le simple fait de prendre 512 Go, 1 ou 2 To fait passer la livraison au 1er juillet.

Le nouveau MacBook Pro de 13 pouces est identique au modèle précédent, à l’exception qu’il embarque la puce M2. Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine.

L’ordinateur est disponible à l’achat chez Apple et chez les revendeurs suivants :