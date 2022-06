Il y a toujours des difficultés au niveau des chaines de production pour les MacBook Pro et cela se confirme avec le modèle commercialisé aujourd’hui par Apple avec la puce M2.

Le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera livré le 24 juin, ce qui est la date de sortie. Par contre, le fait de passer sur 512 Go, 1 ou 2 To de stockage fait passer la livraison au 1er juillet au plus tôt. Même scénario en choisissant 16 Go de RAM. C’est pire pour les personnes qui veulent le modèle avec 24 Go de RAM : la livraison ne se fera pas avant le 1er août au plus tôt. Une astuce pour gagner du temps est de passer par les revendeurs :

Cela pose naturellement des questions sur le MacBook Air M2 annoncé par Apple lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2022. L’ordinateur portable arrivera en juillet, mais Apple ne donne pas encore une date pour les précommandes ou la date de sortie exacte.

À cela s’ajoute le fait que le MacBook Pro de 13 pouces garde l’ancien design et se veut moins populaire que le MacBook Air. S’il y a déjà des difficultés aujourd’hui pour le MacBook Pro M2, alors qu’est-ce que ce sera pour le MacBook Air M2 qui aura un nouveau design (ce qui implique des changements sur la production) et une demande plus importante ? Réponse dans quelques semaines.