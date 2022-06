La Police de l’état de Floride vient d’arrêter deux employés de l’aéroport international de Miami pour le vol de produits Apple destinés à une compagnie de logistique basée au Chili. Les commandes du Chili portant sur un très gros volume de pièces, les malandrins espéraient sans doute que la disparition d’une fraction de ces commandes passerait inaperçue. La valeur cumulée de ce larcin avoisinerait tout de même les 21000 dollars (21728,35 dollars exactement ).

Les produits volés seraient les suivants : 5 MacBook Pro, 10 AirPods et AirPods Pro, 20 iPhone, et un gros paquet de câbles de recharge. Les deux hommes travaillaient pour un sous-traitant de la compagnie aérienne chilienne LATAM et sont désormais poursuivis pour les chefs d’accusation de vol et de fraude en bande organisée. Ce n’est bien sûr pas la première fois que des vols massifs ou des fraudes relatives à des produits Apple ont lieu dans l’environnement des aéroports. Ainsi, au mois de juillet 2021, des milliers d’AirPods et d’Apple Watch non déclarées étaient saisis à l’aéroport de Mumbai en Inde.